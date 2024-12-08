سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. كم يسجل في البنك المركزي؟

ارتفع سعر الدولار بقيمة بين 22 و40 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليسجل رقما قياسيا جديدا، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.21 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشا للشراء والبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، نحو 50.18 جنيهًا للشراء و50.28 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 50.17 جنيهًا للشراء و50.27 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 50.17 جنيهًا للشراء و50.27 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 50.18 جنيهًا للشراء و50.28 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 50.20 جنيهًا للشراء و50.30 جنيهًا للبيع.