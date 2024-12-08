وظائف شاغرة للمصريين في السعودية.. التفاصيل والرواتب وطرق التقديم

أعلنت وزارة العمل المصرية، توافر وظائف للمصريين بالمملكة العربية السعودية في عدد من التخصصات الهندسية والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه في شركة المياه الخليجية للمقاولات.

وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي أهم شروط الوظائف المتاحة، وأهم تخصصاتها، بينما تتراوح الرواتب حسب التخصص والخبرة المهنية من 4000 إلى 15000 ريال سعودي.

ووفقًا لبيان وزارة العمل فإن الوظائف في السعودية تتضمن تخصصات متنوعة وهي:

2 محاسبين ذوي خبرة في شركات مقاولات، مشاريع بنية تحتية خبرة من 3 إلى 7 سنوات

1 مهندس ميكانيكا مشتريات «محطات معالجة المياه»، خبرة من 3 إلى 10 سنوات

5 مهندسين ميكانيكا خبرة من 5 إلى 15 سنة

5 مهندسين مدني خبرة من 5 إلى 15 سنة

5 مهندسين كهرباء متخصصين في محطات معالجة مياه الصرف الصحي خبرة من 5 إلى 15 سنة

وأوضح البيان المزايا في هذه الوظائف في السعودية، التي تشمل:

توفير السكن المجاني

تذاكر طيران ذهاب وعودة

إقامة داخل المنشآت

تأمين صحي شامل.

تتراوح الرواتب حسب التخصص والخبرة المهنية من 4000 إلى 15000 ريال سعودي

توفر بيئة عمل آمنة تتوافق مع أعلى معايير السلامة المهنية والصحية

فرص الترقي، والتطوير المهني، من خلال برامج تدريبية، وورش عمل لتعزيز مهارات العاملين وتطويرهم مهاراتهم.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام إدارة التشغيل بوزارة العمل أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية، وجواز السفر الساري، والمؤهل، وشهادة الخبرة «إن وجدت»، على البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

وتبدأ فترة التقديم للوظائف في السعودية من يوم غد الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة 10 أيام.

وأكدت وزارة العمل أن التقديم مجاني ودون أي وسطاء، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف.

وأعلنت العمل أن تلك الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة الملحق العمالي محمد عليان؛ تنفيذًا لتوجيهات الوزير جبران، بتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للعمالة المصرية في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي، وأن الوزارة جاهزة بتوفير الأعداد والتخصصات المطلوبة للعمل على المهن المتوفرة.

