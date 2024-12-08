بعثة المواي تاي تطير إلى أندونيسيا للمشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة

غادرت بعثة المنتخب المصري للمواي تاي مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلى العاصمة الأندونيسية للمشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA المقامة في جاكرتا خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر 2024.

بعثة المواي تاي تطير إلى أندونيسيا للمشاركة في بطولة العالم

وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA بـ 11 لاعب ولاعبة بواقع 7 لاعبين و4 لاعبات.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة معاوية عبد الناصر وزن 57 كجم، عبد الحكيم أحمد وزن 61 كجم، عبدالله رمضان وزن 65 كجم، عامر الشنشوري وزن 70 كجم، أيمن جلال وزن 79 كجم، عبد الرحمن محمد سعيد وزن 93 كجم، محمد مصطفى محمود وزن 102 كجم.

فيما تضم قائمة اللاعبات داليا إبراهيم وزن 47 كجم، سهيلة علي مصطفي وزن 65 كجم، تغريد حمدي أبراهيم وزن 72 كجم، نبيلة علاء الدين وزن فوق +72 كجم.

ويحضر محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للمواي تاي الجمعية العمومية والاجتماعات بصفته الدولية والتي تقام على هامش بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA.

وتتكون بعثة الفراعنة من 15 فردا بواقع 2 جهاز إداري و2 جهاز فني وتدريبي و11 لاعب ولاعبة ويترأس البعثة محمود سعيد رئيسا للبعثة ورمضان نعمان ومحمود سلامة مدربا المنتخب.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر للمواي تاي حصد 11 ميدالية في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA في عام 2023.