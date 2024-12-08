أسعار الدولار اليوم الاحد في ختام تعاملات البنوك المصرية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

صعد سعر الدولار الامريكي امام الجنيه المصري نحو 22 و40 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الاحد، وحقق في البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بقفزة نحو 24 قرشا للشراء والبيع، وفقا لأسعار الصرف المنشورة على مواقع البنوك المصرية.

 

 

أسعار الدولار في ختام التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بقفزة نحو 24 قرشا للشراء والبيع.

 

أسعار الدولار اليوم في ختام تعاملات البنوك المصرية

1. بنك قناة السويس

  • سعر الشراء: 49.96 جنيه
  • سعر البيع: 50.06 جنيه

2. بنك المصرف المتحد

  • سعر الشراء: 49.93 جنيه
  • سعر البيع: 50.03 جنيه

3. البنك الأهلي المصري

  • سعر الشراء: 49.93 جنيه
  • سعر البيع: 50.03 جنيه

4. بنك مصر

  • سعر الشراء: 49.93 جنيه
  • سعر البيع: 50.03 جنيه

 

متوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:

  • الدولار الأمريكي: سجل 49.52 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.
  • اليورو: سجل 52.24 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.
  • الجنيه الإسترليني: سجل 62.71 جنيه للشراء و62.91 جنيه للبيع.
  • الين الياباني (100 ين): سجل 32.62 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع.

 

 

متوسط أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري:

  • الريال السعودي: سجل 13.18 جنيه للشراء و13.22 جنيه للبيع.
  • الدينار الكويتي: سجل 161.01 جنيه للشراء و161.56 جنيه للبيع.
  • الدرهم الإماراتي: سجل 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

 

 

تفاصيل سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

  • سعر الشراء: 49.5235 جنيه.
  • سعر البيع: 50،03 جنيه.

 

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