أسعار الدولار اليوم الاحد في ختام تعاملات البنوك المصرية

صعد سعر الدولار الامريكي امام الجنيه المصري نحو 22 و40 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الاحد، وحقق في البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بقفزة نحو 24 قرشا للشراء والبيع، وفقا لأسعار الصرف المنشورة على مواقع البنوك المصرية.

أسعار الدولار في ختام التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بقفزة نحو 24 قرشا للشراء والبيع.

أسعار الدولار اليوم في ختام تعاملات البنوك المصرية

1. بنك قناة السويس

سعر الشراء: 49.96 جنيه

49.96 جنيه سعر البيع: 50.06 جنيه

2. بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 49.93 جنيه

49.93 جنيه سعر البيع: 50.03 جنيه

3. البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 49.93 جنيه

49.93 جنيه سعر البيع: 50.03 جنيه

4. بنك مصر

سعر الشراء: 49.93 جنيه

49.93 جنيه سعر البيع: 50.03 جنيه

متوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي : سجل 49.52 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. اليورو : سجل 52.24 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. الجنيه الإسترليني : سجل 62.71 جنيه للشراء و 62.91 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. الين الياباني (100 ين): سجل 32.62 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع.

متوسط أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري:

الريال السعودي : سجل 13.18 جنيه للشراء و 13.22 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. الدينار الكويتي : سجل 161.01 جنيه للشراء و 161.56 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. الدرهم الإماراتي: سجل 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

تفاصيل سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري