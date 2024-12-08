أسعار الدولار اليوم الاحد في ختام تعاملات البنوك المصرية
صعد سعر الدولار الامريكي امام الجنيه المصري نحو 22 و40 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الاحد، وحقق في البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بقفزة نحو 24 قرشا للشراء والبيع، وفقا لأسعار الصرف المنشورة على مواقع البنوك المصرية.
أسعار الدولار في ختام التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بقفزة نحو 24 قرشا للشراء والبيع.
أسعار الدولار اليوم في ختام تعاملات البنوك المصرية
1. بنك قناة السويس
- سعر الشراء: 49.96 جنيه
- سعر البيع: 50.06 جنيه
2. بنك المصرف المتحد
- سعر الشراء: 49.93 جنيه
- سعر البيع: 50.03 جنيه
3. البنك الأهلي المصري
- سعر الشراء: 49.93 جنيه
- سعر البيع: 50.03 جنيه
4. بنك مصر
- سعر الشراء: 49.93 جنيه
- سعر البيع: 50.03 جنيه
متوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:
- الدولار الأمريكي: سجل 49.52 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.
- اليورو: سجل 52.24 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.
- الجنيه الإسترليني: سجل 62.71 جنيه للشراء و62.91 جنيه للبيع.
- الين الياباني (100 ين): سجل 32.62 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع.
متوسط أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري:
- الريال السعودي: سجل 13.18 جنيه للشراء و13.22 جنيه للبيع.
- الدينار الكويتي: سجل 161.01 جنيه للشراء و161.56 جنيه للبيع.
- الدرهم الإماراتي: سجل 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.
تفاصيل سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
- سعر الشراء: 49.5235 جنيه.
- سعر البيع: 50،03 جنيه.