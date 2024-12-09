أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن التفاصيل المتعلقة بتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024/2025.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية يوافق يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث سيتم غلق باب التسجيل في هذا الموعد.

وأكدت الوزارة أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية يُعتبر شرطًا أساسيًا للمشاركة في امتحانات هذا العام، ولا يُسمح للطلاب بدخول الامتحانات إلا بعد تحرير الاستمارة وتسليم المستندات المطلوبة إلى المدارس، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة ومراجعتها بعناية.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

- الدخول إلى الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل الاستمارة.

- اختيار "الخدمات الإلكترونية".

- النقر على أيقونة "التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024/2025".

- تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب (يُفعَّل عبر منصة الحساب المدرسي الموحد).

- إدخال الرقم السري.

- عرض الاستمارة الإلكترونية وملء البيانات المطلوبة مع مراجعتها بدقة.

- رفع الصورة الشخصية للطالب (مطابقة للصورة المقدمة للمدرسة).

- بعد التأكد من صحة البيانات، يتم الضغط على "حفظ".

المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

- 3 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء بمقاس 6×4.

- شهادة ميلاد مميكنة أصلية.

- نسخة مطابقة من الاستمارة الإلكترونية.

- كشف 12 د (متوفر على موقع الوزارة) معتمد من المدرسة.

- إيصال سداد رسوم التقديم للامتحانات.

- طابع بقيمة 3 جنيهات في حال كان الطالب "راسب".

- بيان رسوب رسمي للعام السابق.

- بالنسبة لطلاب المنازل: خطاب يُثبت الالتحاق بنظام المنازل.

- أن يكون عمر الطالب بين 14 و18 عامًا.

وطالبت الوزارة، من الطلاب، سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وتقديم المستندات لتجنب أي تأخير قد يؤثر على تسجيلهم.