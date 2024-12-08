صدقي صخر يتعرض لطلق ناري في مسلسل "رقم سري"

الفجر الفني
صدقي صخر
صدقي صخر

 

بدأت الحلقة الـ 22 من مسلسل رقم سري، بـ اعتراف وليد ـ أحمد ماجد شقيق لطفي عبود ـ صدقي صخر بأنه هو السبب في سجنه لأنه هو من بلغ ماجدة علوان ـ ناردين فرج بالفتيات الذين اتهاموا بالتحرش


ثم يخرج لطفي عبود من السجن بعد اقناع وافي ـ عمرو وهبة للفتيات بتغيير أقوالهم أمام النيابة.


وتنتهي الحلقة بمشادة بين لطفي عبود وأسامة شطا مما أدى تعرض لطفي لطلق ناري بعد رفضه الدفاع عنه.


مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.


ويعرض لصدقي صخر في الوقت الحالي الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي، الذي يستضيف فيه عدد كبير من النجوم متخصصين للحديث عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعية، ومن أبرزهم: أشرف عبد الباقي وفيفي عبده وغيرهم.


وقد انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.


كما شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ3 أعمال فنية هم كامل العدد + 1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.

أحدث أعمال صدقي صخر تفاصيل مسلسل رقم سري أبطال مسلسل رقم سري

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