تطورات مفاوضات ليفربول مع صلاح حول تجديد عقده

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

بدأ نادي ليفربول، مفاوضات جادة مع المصري محمد صلاح نجم الفريق حول تجديد عقده في الفترة الحالية.

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري، ولا زال مصير اللاعب غير واضح.

ليفربول يعمل على تجديد عقد صلاح

أشار الصحفي البريطاني بن جاكوبس عبر حسابه بموقع “إكس” إن ليفربول يعمل على تمديد عقد محمد صلاح في الوقت الحالي.

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وأوضح بن جاكوبس أن ريتشارد هيوز المدير الرياضي بنادي ليفربول يقود بنفس المحادثات ولا يزال هناك حالة من الهدوء ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن.

وأضاف أن المفاوضات الحالية مع صلاح تبدو إيجابية، لكن الشعور لا يزال قائمًا بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

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