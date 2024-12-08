بعد الارتفاع المفاجئ.. سعر الريال السعودي بتعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

حقق سعر الريال السعودي ختام تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 استقرار،وجاء هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار للريال السعودي، رغم بدء موسم رحلات العمرة وبعد ارتفاع مفاجئ شهده يوم الخميس الماضي بزيادة قدرها 5 قروش في أسعار البيع داخل العديد من البنوك، باستثناء بنك القاهرة الذي لم يسجل أي تحرك جديد.

كما صعد سعر الدولار الامريكي بقيمة بين 22 و40 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، في البنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليسجل رقما قياسيا جديدا، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية وأسعار الدولار تسجل بنهاية التعاملات اليوم حيث حقق في البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشا للشراء والبيع

سعر الريال اليوم ختام التعاملات

بنك مصر:

سعر الشراء: 13.24 جنيه.

سعر البيع: 13.29 جنيه.

البنك الأهلي:

سعر الشراء: 13.27 جنيه.

سعر البيع: 13.30 جنيه.

البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 13.22 جنيه.

سعر البيع: 13.25 جنيه.

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 13.26 جنيه.

سعر البيع: 13.30 جنيه.

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 13.19 جنيه.

سعر البيع: 13.25 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

بنك مصر: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 52.74 جنيه للشراء، و53.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 52.74 جنيه للشراء، و53.24 للبيع