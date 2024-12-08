علا رشدي تعلق على مشهد قبلة أحمد داوود في "الهوى سلطان": "أنتوا عايزني أغير بالعافية"

علا رشدي تعلق على مشهد قبلة أحمد داوود في "الهوى سلطان": "أنتوا عايزني أغير بالعافية"

الفجر الفني
الفنانة علا شدي برفقة
الفنانة علا شدي برفقة زوجها أحمد داوود

 

 


تحدثت الفنانة علا رشدي بطريقة طريفة وصريحة عن مشهد القبلة الذي جمع زوجها الفنان أحمد داوود مع الفنانة منة شلبي في فيلمه الجديد "الهوى سلطان".

 

حيث جاء تعليق الفنانة علا رشدي على المشهد في تصريحات صحفية قائلة: "عادي مش أول مرة، القبلة حصلت قبل كده في أفلام تانية.. ده ممثل مش هو".


و تابعت: "أنتو عايزني أغير بالعافية، أنا بحس فيه حاجة غلط فيا، وأنا بتفرج عليه بحس إنه الله بوسة حلوة أو ي".


مشيرة إلى تعاملها المرح والمتحضر مع الأعمال الفنية التي يقدمها زوجها.


كما أن علاقتهم الزوجية تعد واحدة من أبرز العلاقات الفنية الناجحة التي أثارت إعجاب الجمهور، حيث عبر متابعوها عن إعجابهم بشخصيتها المرحة وبتفهمها لطبيعة عمل أحمد داوود كممثل.

 

يذكر أن فيلم "الهوى سلطان" هو أحدث أعمال أحمد داوود السينمائية،  ويتناول قصة رومانسية مليئة بالمفاجآت والتحديات.

 

أحداث فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

بوستر فيلم “الهوى سلطان”

أبطال فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري.

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