وزير الاتصالات يعلن مضاعفة الغرامات على شركات المحمول المخالفة وتحسين الخدمات

أسعار كروت الشحن الجديدة بعد التعديلات الأخيرة

أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوقيع اتفاقية بين شركات المحمول الأربع في مصر والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. تهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة خدمات المحمول، حيث تضمنت آليات جديدة لفرض العقوبات على الشركات التي تخالف معايير الجودة.

مضاعفة الغرامات لتحسين التغطية

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن آليات جديدة لمحاسبة شركات المحمول المخالفة لمعايير جودة الخدمة. بموجب هذه الآليات، ستلتزم الشركات بتخصيص ضعف قيمة الغرامة المالية المفروضة عليها لتحسين جودة الخدمات وتطوير التغطية في المناطق التي تعاني من مشكلات في الشبكة. يأتي هذا التوجه بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو التي تعاني من ضعف الشبكة.

بدلًا من فرض غرامات تقليدية، يركز الجهاز على إلزام الشركات بإعادة استثمار قيمة الغرامات في تحسين البنية التحتية والشبكات، مما يسهم في تعزيز تجربة المستخدم بشكل مباشر.

أسعار كروت الشحن الجديدة بعد التعديلات الأخيرة

أعلنت شركات المحمول عن زيادة في أسعار كروت الشحن مسبقة الدفع، خاصة كروت الفكة، بينما لم يتم تعديل أسعار كروت الرصيد العادية. تضمنت التعديلات إلغاء كارت الفكة فئة 10 جنيهات، مع تعديل أسعار الفئات الأخرى كما يلي:

كارت فئة 10 جنيهات: ارتفع إلى 13 جنيهًا، ويوفر رصيدًا 9.1 جنيه.

كارت فئة 12.5 جنيه: أصبح بسعر 16.5 جنيه، ويوفر رصيدًا 11.55 جنيه.

كارت فئة 15 جنيهًا: بلغ سعره 19.5 جنيه، ويوفر رصيدًا 13.65 جنيه.

كارت فئة 20 جنيهًا: زاد إلى 26 جنيهًا، ويوفر رصيدًا 18.2 جنيه.

كارت فئة 29 جنيهًا: أصبح بسعر 38 جنيهًا، ويوفر رصيدًا 26.6 جنيه.



تأتي هذه التعديلات في إطار توجه الحكومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، مع مراعاة التحديات الاقتصادية. تستهدف السياسات الجديدة تعزيز التغطية وتحسين كفاءة الشبكات، مما يدعم استخدام التقنيات الحديثة في جميع أنحاء البلاد.