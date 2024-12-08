أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه في تعاملات اليوم

بدأ سعر العملات العربية والاجنبية خلات تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 بالاستقرار، بعد الارتفاع المفاجئ الذي شهده يوم الخميس الماضي بزيادة قدرها 5 قروش في أسعار البيع داخل العديد من البنوك، باستثناء بنك القاهرة الذي لم يسجل أي تحرك جديد.



أسعار الدولار ختام تعاملات اليوم في البنوك المصرية:

• البنك الأهلي المصري:

• 49.93 جنيه للشراء

• 50.03 جنيه للبيع.

• بنك مصر:

• 49.93 جنيه للشراء

• 50.03 جنيه للبيع.

• البنك التجاري الدولي:

• 49.96 جنيه للشراء

• 50.06 جنيه للبيع.

• بنك قطر الوطني:

• 49.96 جنيه للشراء

• 50.06 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار بقيمة بين 22 و40 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليسجل رقما قياسيا جديدا، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

متوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي: سجل 49.52 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع.

اليورو: سجل 52.24 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: سجل 62.71 جنيه للشراء و62.91 جنيه للبيع.

الين الياباني (100 ين): سجل 32.62 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد نحو 12.94 جنيه للشراء 13.24 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بنهاية التعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشا للشراء والبيع و بدأ سعر الريال السعودي تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 بالاستقرار، بعد الارتفاع المفاجئ الذي شهده يوم الخميس الماضي بزيادة قدرها 5 قروش في أسعار البيع داخل العديد من البنوك، باستثناء بنك القاهرة الذي لم يسجل أي تحرك جديد.

