سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه داخل البنوك في تعاملات اليوم الأحد

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاحد 8/12/2024 ؛ وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري،كما سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.20 جنيه للشراء 13.24 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار بقيمة بين 22 و40 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليسجل رقما قياسيا جديدا، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشا للشراء والبيع.



كما بدأ سعر الريال السعودي تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 بالاستقرار، بعد الارتفاع المفاجئ الذي شهده يوم الخميس الماضي بزيادة قدرها 5 قروش في أسعار البيع داخل العديد من البنوك، باستثناء بنك القاهرة الذي لم يسجل أي تحرك جديد وجاء هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار للريال السعودي، رغم بدء موسم رحلات العمرة

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري وذلك مقابل الجنيه المصري عند مستوى 162.43 جنيه للشراء و162.92 للبيع وفقا لتحديثات اليوم.

كما استقر سعر صرف الدينار مع انطلاق تعاملات اليوم الأحد وسجل في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد مستوى مستقر عند 159.87 جنيه للشراء و162.90 جنيه للبيع.

بلغ سعر الصرف بتعاملات اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في بنك QNB مستوى جديد عند 155.28 جنيه للشراء و162.82 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني NBK مع انطلاق تعاملات اليوم الأحد ليسجل 153.45 جنيه للشراء و163.19 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر مع تعاملات اليوم الأحد 158.63 جنيه للشراء و162.92 جنيه للبيع.

