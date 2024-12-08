تعديل أسعار كروت الشحن وزيادتها

زيادة الغرامات وتحسين خدمات المحمول.. قرارات جديدة لتعزيز تجربة المستخدم في مصر أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوقيع الاتفاقية بين شركات المحمول الأربع في مصر والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات. وتتضمن الاتفاقية آليات جديدة لفرض العقوبات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة، لضمان تحسين تجربة المستخدمين في مصر.

آليات جديدة لتحسين التغطية وجودة الخدمة

زيادة الغرامات وتحسين خدمات المحمول.. قرارات جديدة لتعزيز تجربة المستخدم في مصر.. أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطبيق آليات جديدة لمحاسبة شركات المحمول التي تخالف معايير جودة الخدمة. وبموجب هذه الآليات، ستلتزم الشركات بتخصيص ضعف قيمة الغرامات المالية المفروضة عليها لتحسين جودة التغطية في المناطق التي تعاني من ضعف الشبكة. يسعى هذا القرار إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو التي تواجه مشكلات في الشبكة.

تعديل أسعار كروت الشحن وزيادتها

شهدت أسعار كروت الشحن مسبقة الدفع في مصر زيادة ملحوظة، حيث تم تعديل أسعار كروت الفكة، مع الإبقاء على أسعار كروت الرصيد العادية دون تغيير. وفيما يلي الأسعار الجديدة:

كارت فكة فئة 10 جنيهات: ارتفع إلى 13 جنيهًا، ويوفر رصيدًا 9.1 جنيه.

كارت فئة 12.5 جنيه: أصبح بسعر 16.5 جنيه، ويوفر رصيدًا 11.55 جنيه.

كارت فئة 15 جنيهًا: زاد إلى 19.5 جنيه، ويوفر رصيدًا 13.65 جنيه.

كارت فئة 20 جنيهًا: أصبح سعره 26 جنيهًا، ويوفر رصيدًا 18.2 جنيه.

كارت فئة 29 جنيهًا: ارتفع إلى 38 جنيهًا، ويوفر رصيدًا 26.6 جنيه.

تعزيز جودة الخدمة وتوسيع التغطية

تهدف الآليات الجديدة إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها شركات المحمول، مع التركيز على مناطق ضعف التغطية. وزيادة الغرامات ستحفز الشركات على استثمار هذه الأموال في تطوير الشبكات والبنية التحتية، مما يعود بالنفع على المواطنين.

دور وزارة الاتصالات في متابعة التحسينات

وزارة الاتصالات تتابع عن كثب التزام الشركات بتنفيذ آليات التحسين المطلوبة. وتشرف على الأثر الاقتصادي لهذه الإجراءات لضمان تحسين الخدمات مع مراعاة التحديات الاقتصادية.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتحسين قطاع الاتصالات في مصر وتحقيق توازن بين الأسعار وجودة الخدمة. وتساهم الإجراءات في تعزيز تجربة المستخدم من خلال زيادة الاستثمار في البنية التحتية والتوسع في تقنيات الجيل الرابع والخامس.