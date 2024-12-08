تامر نبيل يهنئ محمود حميدة بعيد ميلاده: "كل سنة وأنت الأستاذ والفنان والإنسان اللي بنتعلم منه"

تامر نبيل يهنئ محمود حميدة بعيد ميلاده: "كل سنة و أنت الأستاذ و الفنان و الإنسان اللي بنتعلم منه"



احتفل الفنان تامر نبيل بعيد ميلاد الفنان الكبير محمود حميدة برسالة مليئة بالاحترام والتقدير.



منشور الفنان تامر نبيل

حيث نشر تامر نبيل صور تجمعه بالفنان الكبير محمود حميدة وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وأنت الأستاذ والفنان والإنسان اللي بنتعلم منه في الشغل وبره الشغل".



و تابع: "فخور بإني اشتغلت معاك وفخور أكتر بمعرفتك كل سنة وأنت في خير وصحة ونجاح وتميز يا أستاذنا".

تامر نبيل يهنئ محمود حميدة بعيد ميلاده

وقد لاقت التهنئة تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين شاركوا في الاحتفال بمحمود حميدة، الذي يُعد واحدًا من أبرز نجوم السينما المصرية، كما يذكر أن حميدة يتميز برصيد فني حافل بالأعمال المتميزة التي تركت أثرًا كبيرًا في الجمهور والنقاد على حد سواء.

أحدث أعمال الفنان تامر نبيل

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر نبيل، هو مسلسل "موعد من الماضي"، الذي يعرض حاليًا على نتفلكس، حيث بدأ عرضه من 6 ديسمبر وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير ولافت نظرًا لقصته المميزة والمختلفة عن غيرها.

تفاصيل مسلسل "موعد مع الماضي"

وتدور أحداث المسلسل، الذي يمتد لثماني حلقات، في مصر حول رحلة يحيى (آسر ياسين) لكشف لغز مقتل شقيقته نادية (هدى المفتي). تتصاعد الأحداث وتتشابك الخيوط، حيث تبدو كل الشخصيات مشبوهة، لتبقى التساؤلات مفتوحة: هل ستظهر الحقيقة أم ستبقى الأسرار دفينة؟، المسلسل ليس مجرد دراما جريمة، بل يعمق استكشاف النفس البشرية، حيث يختلط الخداع بالحقيقة، ويصبح كل قرار نقطة تحول.



أبطال وصناع مسلسل "موعد مع الماضي"

والمسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" والمنتج التنفيذي محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري. يضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل، صبا مبارك وهدى المفتي.