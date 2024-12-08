رسميًا.. القضاء الإداري يرفض الطعون المقدمة ضد هاني أبو ريدة وقائمته

الفجر الرياضي
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة - بجلستها التى انعقدت اليوم الاحد الموافق 8 ديسمبر ٢٠٢٤، بعدم قبول الطعن رقم ١٦١٧٤ لسنة ٧٩ ق، الذي جاء ضد ترشح المهندس هاني ابو ريدة وقائمته في انتخابات اتحاد الكرة، وذلك لرفعها من غير ذي صفة.

القضاء الإداري يرفض الطعون المقدمة ضد هاني أبو ريدة

وأعلن مجدي المتناوي محامي المهندس هاني أبو ريدة وقائمته الانتخابية، عن رفض كل الطعون المقدمة ضدهم، في الشق العاجل.

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وقضت المحكمة برفض الشق العاجل بوقف تنفيذ انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المحدد لها يوم الثلاثاء الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ في الطعن رقم ١٦١٧٣ لسنة ٧٩ ق - قضاء اداري القاهرة، وسوف تقام الانتخابات في موعدها المحدد سلفًا.

وتقدمت قائمة واحدة يقودها المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، لخوض انتخابات اتحاد الكرة ومن المقرر إجراء الجمعية العمومية يوم ١٠ ديسمبر المقبل للإعلان عن مجلس إدارة جديد يدير الجبلاية لمدة ٤ سنوات قادمة.

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