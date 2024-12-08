السفارة الأمريكية في كييف تحذر مواطنيها

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بوابة الفجر

حذرت السفارة الأمريكية في كييف عبر موقعها الإلكتروني مواطنيها من التهديدات المتزايدة جراء الضربات الجوية.

وجاء في البيان: "نظرا للتعزيزات المتزايدة من الصواريخ والطائرات دون طيار التي تستهدف البنية التحتية المدنية الحيوية في أوكرانيا، تحث السفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر الشديد".

وحثت السفارة أيضا مواطنيها على مراقبة التنبيهات واتباعها والتقيد الصارم بحظر التجوال والتعليمات الأمنية ذات الصلة.

ويشار إلى أن السفارة الأمريكية في كييف أغلقت أبوابها في 20 نوفمبر الماضي، وسط تقارير عن هجوم جوي محتمل.

وفي الـ21 من نوفمبر الماضي شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا على مجمع للصناعات العسكرية في دنيبروبتروفسك، استخدمت فيه صاروخ "أوريشنيك" الباليستي المتوسط المدى غير النووي لأول مرة في وضع قتالي، حيث أصاب جميع الأهداف بدقة عالية، مشكلا نقلة عسكرية نوعية لروسيا أمام حلفاء كييف الغربيين.

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