ملك المغرب يخضع لعملية جراحية طارئة

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس عملية جراحية بالمصحة الملكية بالرياض نتيجة تعرضه لصدمة في الكتف الأيسر.

وأعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس تعرض، اليوم الأحد، لإصابة على مستوى الكتف الأيسر أثناء ممارسته الرياضة، نتج عنها كسر في عظم العضد.

وقال الديوان الملكي المغربي إنه أجريت للعاهل المغربي عملية جراحية ناجحة في المصحة الملكية بالرباط.

وأضاف بيان الديوان الملكي أن من المقرر أن يتم تثبيت الكتف لمدة 45 يومًا، تليها مرحلة إعادة تأهيل وظيفي.

ولد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في يوم 21 غشت 1963 بالرباط.

ويعد الملك محمد السادس هو الملك الثالث والعشرين للدولة العلوية الشريفة، التي تولت عرش المملكة المغربية منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي.

واعتلى الملك محمد السادس عرش المغرب في يوم 23 يوليوز 1999 على إثر وفاة والده الملك الحسن الثاني، وتلقى البيعة بصفته أميرا للمؤمنين بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط.