بقيمة 6.3 مليون جنيه.. مكافحة التهرب الضريبي تضبط سجائر مهربة ببني سويف

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مكافحة التهرب الضريبي
مكافحة التهرب الضريبي تضبط سجائر مهربة ببني سويف

نجحت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بشمال الصعيد بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك، في ضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة الأجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020. 

 

جاءت الحملة بناءً على معلومات سرية تفيد بقيام أحد رجال الأعمال بالاتجار في السجائر المهربة داخل محافظة بني سويف، وتحت إشراف اللواء عمرو إبراهيم، مدير الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي، تم تشكيل لجنة جمركية بقيادة اللواء أحمد الصاوي، وبمشاركة قوة من الشرطة السرية، لضبط المخالفات. 

 

تم إعداد كمين محكم بمنطقة ناصر في بني سويف، حيث تمكنت اللجنة من مداهمة أحد المخازن وضبط كميات كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع المخالفة، وأكدت التحقيقات أن السجائر المضبوطة لم يتم دفع الضرائب والرسوم المستحقة عليها، حيث بلغت القيمة الإجمالية للكمية المصادرة 6.3 مليون جنيه. 

 

وخلال الحملة، قام رجل الأعمال المتهم بتسوية الوضع القانوني ودفع مبلغ 800 ألف جنيه كقيمة للتصالح عن التهرب الضريبي، كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات. 

 

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي استمرار حملاتها لمواجهة المخالفات الجمركية والتصدي لمحاولات التهرب الضريبي التي تُعرض الاقتصاد القومي للخطر، مشددةً على أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المختصة للإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية.

 

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