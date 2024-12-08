أحمد ياسر يكتب: الطريق إلى دمشق قصيرا ً

أطاحت قوات المعارضة المسلحة بنظام بشار الأسد.. وسيطرت على العاصمة "دمشق" بعد هجوم سريع عبر البلاد.. وغادر آل الأسد سوريا بعد نصف قرن من الزمان، ولكن.. كيف حدث هذا بهذه السرعة بعد فترة طويلة من الركود في الحرب الأهلية السورية التي استمرت ثلاثة عشر عامًا؟ وماذا ينتظر سوريا والشرق الأوسط والقوى الخارجية التي شكلت الأحداث هناك؟

لقد تغير توازن القوى في الشرق الأوسط بسرعة، وستحتاج الولايات المتحدة إلى استراتيجية جديدة.. وتغيير الخريطة.. يري البعض المعاناة الطويلة للشعب السوري انتهت في ظل نظام وحشي قتل وعذب وطرد ونفى الملايين من الشعب…كما انتهى المشروع الإيراني المهيمن في سوريا، ومعه انتهى موقف حزب الله المتميز.. وفي حين قد يستغرق الأمر شهورًا لتتشكل مستقبل القواعد الروسية، وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، والحكم المؤقت، وأنشطة مكافحة الإرهاب، والدور الجديد لسوريا في المنطقة، فمن الواضح اليوم أن سوريا ستحكمها ائتلاف معارضة بدعم من غالبية السوريين.

أولًا، كانت قبضة الأسد على السلطة أكثر هشاشة مما كان يُنظر إليه على نطاق واسع دوليًا، وخاصة من قبل أولئك الذين ينصحون بالمصالحة والتطبيع.

ثانيًا، عانت إيران وروسيا من خسارة دراماتيكية لنفوذهما في سوريا والمنطقة نتيجة للحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مما يجعل من المستحيل عليهما إنقاذ الأسد في عام 2024 كما فعلوا في عامي 2014 و2015.

ثالثا، تركيا هي الدولة الوحيدة التي يبدو أنها كانت لديها استراتيجية رابحة لسوريا: وهي معارضة الأسد في حين التفاوض مع داعميه، واستضافة اللاجئين، ودعم المعارضة سياسيا وعسكريا، ومحاربة وحدات حماية الشعب، وهي فرع من جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية المناهضة لتركيا، في شمال سوريا، والآن تتمتع أنقرة بنفوذ اقتصادي ودبلوماسي وعسكري لا مثيل له على عملية الاستقرار وإعادة البناء، وحسن نية عدد كبير من السوريين.

رابعا، انهار النهج الأمريكي تجاه سوريا على مدى العقد الماضي ….

إن سقوط الأسد يوفر إغلاقًا فوريًا لحكمه في سوريا... لكن النهاية المفاجئة لعصر "الأسد" تترك السؤال مفتوحًا حول ما سيأتي بعد ذلك - مع وجود أسباب مهمة للحذر والقلق من إمكانية حدوث تفتت وفوضى في البلاد، ولكن بغض النظر عما سيحدث في سوريا، فإن آثار رحيل الأسد سوف تتردد في جميع أنحاء المنطقة!!

بالنسبة لإسرائيل، من المؤكد تقريبًا أن الإطاحة بالنظام ستُنظر إليها بمشاعر مختلطة، حيث يشعر الإسرائيليون بعدم اليقين بشأن ما إذا كان الشيطان الذي يعرفونه سيحل محله في النهاية شيطان جديد.. من غير المرجح أن تحتفل إسرائيل بالنصر العلني !!

الواقع أن الضربات الإسرائيلية في لبنان على مدى الأشهر القليلة الماضية ضد مجموعة واسعة من مسؤولي حزب الله ومخازن أسلحته، والضربات في سوريا التي منعت إعادة إمداد حزب الله، كانت السبب في إضعاف الجماعة إلى الحد الذي جعل قوات "المعارضة السورية" تشعر بالثقة في قدرتها على الاستفادة ومحاولة الاستيلاء على حلب.

وكان تحقيق هذا يتطلب من قوات المعارضة أن تكون واثقة من عدم وجود تعزيزات (كافية) لنظام الأسد من حزب الله، كما كانت قضية رئيسية في الماضي.

ولكن هل من المعقول أن نفترض أن إسرائيل لم تكن تنوي أو تخطط لاستغلال المعارضة السورية لهذا التطور للإطاحة بالنظام؟ ولكن من الحكمة أن تستغل إسرائيل هذا التطور على الفور كنقطة مشتركة وتستخدمه في البحث عن مشاركة هادئة خاصة مع القادة الناشئين.

وإذا كانت إسرائيل راغبة في ضمان أمنها بشكل أفضل في الشمال، فيتعين عليها التوصل إلى اتفاقات سرية وجادة مع الحكومة السورية الجديدة تقضي بعدم استخدام البلاد لنقل الأسلحة إلى حزب الله لإعادة بناء المجموعة، ومن المؤكد أن وجود "لبنان" متوافق مع اتفاق الطائف وغير خاضع لسيطرة حزب الله، وسوريا غير متحالفة مع إيران، من شأنه أن يضمن السلام والأمن لإسرائيل على المدى الطويل أكثر من أي قدر من الحظر أو الضربات الأخرى.

ومن المرجح أن تكون ردود فعل دول الخليج ــ التي افترض بعضها أن نظام الأسد باق هنا وأعادت الترحيب به وبسوريا في جامعة الدول العربية ــ متباينة بشأن سقوطه والخطوات التالية التي ينبغي لها أن تتخذها.

في حين أن "الدوحة" قد تكون أكثر ميلًا إلى توفير الموارد المالية لأي حكومة تنشأ في دمشق، فإن المخاوف القديمة لدى "أبو ظبي والرياض" بشأن الحكومات التي يقودها الجماعات المتمردة، جنبًا إلى جنب مع التردد في إعطاء الأموال مجانًا، بدلًا من الاستثمار في البلدان، قد تدفعهما إلى الانتظار لمعرفة القيادة التي ستظهر بالفعل في سوريا.

من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الإطاحة بنظام الأسد ستجلب المزيد من الرخاء للشعب السوري والأمن للمنطقة - في نهاية المطاف ربما سيحدد الشعب السوري حكمه المستقبلي، لكن لحظات مثل هذه نادرة وعابرة للغاية.

إذا كانت إسرائيل ودول الخليج والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى حكيمة، فسوف تستغل هذه اللحظة كفرصة لمحاولة تشكيل مستقبل المنطقة وليس مجرد الرد عليها.