بايدن: سوريا تحررت من بشار الأسد ومما قام به هو ووالده

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، بأن سوريا تحررت من بشار الأسد ومما قام به هو ووالده حافظ الأسد، مؤكدا أن هذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري كي يبني السلام في بلده.

وقال بايدن: "نظام الأسد قتل بوحشية آلاف المدنيين الأبرياء وهذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام"، مضيفا أن "هذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام في بلده".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه على علم بوجود بشار الأسد في العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف بايدن: "قوات المعارضة دفعت الأسد لترك منصبه ومغادرة البلاد"، مؤكدا أنه "سنعمل مع أصحاب المصلحة في سوريا من أجل استغلال هذه الفرصة".

وأشار إلى أن "كل المحاولات من قبل إيران ووكلائها لحماية الأسد ونظامه باءت بالفشل، روسيا وإيران وحزب الله لم يتمكنوا من حماية نظام الأسد".

وأكد أنه "خلال السنوات الماضية اتبعت إدارتي سياسة لفرض عقوبات على الأسد لعدم انخراطه في عملية سياسية جدية وواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبه".

وقال: "سندعم جيران سوريا بمن فيهم الأردن والعراق وإسرائيل ولبنان نريد أن نطمئن أن جيران سوريا في مأمن من أي توتر جراء التغييرات هناك"، مشددا على أنه "لن نعطي فرصة لتنظيم داعش لبناء قدراته وأن تصبح ملاذا أمنا لها".

وتابع الرئيس الأمريكي: "نبذل قصارى جهدنا لتوفير المساعدات والإغاثة لطي صفحة الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، وسنعمل على حماية قواتنا في سوريا ومواصلة مهمتنا ضد تنظيم الدولة".

وأضاف: "سنقيم مسلحي المعارضة بناء على أقوالهم وأفعالهم، ما حدث في سوريا يمثل فرصة لمنطقة الشرق الأوسط"، مشددا على أن "الولايات المتحدة ستعمل مع المجموعات السورية لتأسيس المرحلة الانتقالية".

كما يعتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجب تقديم بشار الأسد إلى العدالة، وقال: "يجب محاسبة الأسد".