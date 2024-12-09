بالصور واللون البرتقالي..مكتبة الإسكندرية تختتم حملة مناهضة العنف ضد المرأة بـ "ورقة كوتشينة"

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جانب فعاليات الختام
جانب فعاليات الختام

استضافت مكتبة الإسكندرية العرض المسرحي  "ورقة كوتشينة"، على هامش ختام هذه الحملة وتناول أشكال العنف المختلفة ضد المرأة، من تأليف مروة الشاطر، وإخراج محمد النوبي، وقدمته فرقة "مصير للفنون المسرحية".

وأعربت دكتور مروة الوكيل، مدير قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، عن شكرها للدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، مشيدة بدعمه الكبير لقضايا المرأة، مشيرة إلى خبرته السابقة كعضو في المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت "الوكيل" أن تأسيس برنامج دراسات المرأة عام 2017 كان خطوة ضرورية لتوفير منصة بحثية متخصصة في قضايا المرأة داخل قطاع البحث الأكاديمي وأكدت على أهمية دور المكتبة كمؤسسة ثقافية تحتفي بالرسائل العالمية، ومنها حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي أطلقتها الأمم المتحدة.

وأضافت " الوكيل"  أن الحملة تعكس إلتزام مكتبة الإسكندرية بمواكبة الجهود العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بممارسات العنف المختلفة وأوضحت أنا سلطت الضوء على التعاون مع شركاء رئيسيين، من بينهم المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، لدعم الأنشطة الخاصة بالحملة وإضاءة مبنى المكتبة باللون البرتقالي تضامنًا مع القضية.

ونوهت الوكيل على دور الفنون المسرحية كوسيلة فعّالة لتوصيل الرسائل التوعوية، مشيرة إلى أن استخدام المسرح كان جزءًا أساسيًا في جميع الحملات التي نظمتها المكتبة من قبل واختتمت كلمتها بالإشادة بجهود فريق عمل برنامج دراسات المرأة، متمنية استمرار تنظيم فعاليات مماثلة لتحقيق المزيد من التوعية ودعم قضايا المرأة.

وتحدثت دكتور "رانيا نوفل"، مدير قسم دراسات المرأة بمكتبة الإسكندرية،  لـ "الفجر" في بث مباشر، عن فعاليات الحملة هذا العام موضحة أنها تضمنت أنشطة توعوية لتعريف الزوار من الرجال والنساء بأشكال العنف ضد المرأة وطرق تقديم الدعم النفسي للضحايا،  بالإضافة إلى إضاءة مبنى المكتبة باللون البرتقالي، تضامنًا مع محاربات العنف.

وأوضحت "نوفل" أن  الفعاليات تضمنت جلسات تناولت قضايا مثل الابتزاز الإلكتروني وختان الإناث، مع التركيز على رفع الوعي المجتمعي، مشيدة بدور المكتبة كمنارة ثقافية تسعى دائمًا لدعم قضايا المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واستضافت المكتبة العرض المسرحي  "ورقة كوتشينة"، على هامش ختام هذه الحملة وتناول أشكال العنف المختلفة ضد المرأة، من تأليف مروة الشاطر، وإخراج محمد النوبي، وقدمته فرقة "مصير للفنون المسرحية".

وجدير بالذكر أن  مكتبة الإسكندرية تنظم الحملة من خلال برنامج دراسات المرأة التابع لقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة "UN Women " وتستمر الحملة خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر الجاري. 

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