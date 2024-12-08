نهاد حجاج: طعون قائمة أبو ريدة تم رفضها وعمومية اتحاد الكرة في موعدها

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال نهاد حجاج، المستشار القانوني لقائمة هاني أبو ريدة إن جميع الطعون التي قدمت ضد القائمة تم رفضها مؤكدًا أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في موعدها يوم الثلاثاء المقبل.

نهاد حجاج: عمومية اتحاد الكرة في موعدها

وأضاف نهاد حجاج خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "القضاء الإداري رفض الطعون المقدمة من جمال عويس وأحمد إبراهيم مجاهد ضد هاني أبو ريدة".

txt

الأهلي يعلن تكليف شركة الكرة بالنادي بإدارة وتسويق الحقوق التجارية لقطاع الكرة

txt

الأهلي يعلن فتح باب التقدم للعضويات الجديدة بالنادي

وتابع: "تم رفض الطعون المقدمة ضد وليد عمر وطارق أبو العينين لأنهما لم يجمعا حتي الآن بين عضوية الأندية واتحاد الكرة ".

وواصل:" وليد عمر وطارق أبو العينين تقدما بالاستقالة من الأندية التابعة لها قبل الترشح ضمن قائمة هاني أبو ريدة".

إبراهيم مجاهد اتحاد الكرة ابو العينين القضاء الإداري الجمعية العمومية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

مواد متعلقة

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بنتايج والزناري

عاجل.. الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي الأهلي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية

عاجل.. حقيقة بكاء نجم الأهلي في جنوب إفريقيا بسبب قرار كولر

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل- روسيا.. منح الأسد وعائلته اللجوء السياسي لدواع إنسانية

خالد الغندور: شرط يعرقل تجديد عقد وليد الكرتي مع بيراميدز

عاجل.. الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي الأهلي