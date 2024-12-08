خالد الغندور: شرط يعرقل تجديد عقد وليد الكرتي مع بيراميدز
كشف خالد الغندور عن وجود شرط من قبل نادي بيراميدز لتجديد عقد اللاعب الدولي المغربي وليد الكرتي.
وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "نادي بيراميدز بدأ بالفعل خطوات تجديد وليد الكرتي مع الفريق".
وأضاف الغندور: "الأزمة حاليًا أن وليد الكرتي يتقاضى مليون و200 ألف دولار في الموسم، وهو ما يمثل العائق الوحيد أمام مسؤولي النادي في عملية تجديد عقد اللاعب".
وواصل: بيراميدز بيحاول يقنع الكرتي بتجديد عقده بنفس العقد الحالي وهو مليون و200 ألف دولار، وفي حال موافقته سيتم التجديد له".
وتابع: "لكن في حال رفضه وطلب زيادة في عقده الجديد، ربما لن يجدد له النادي".
واختتم: ينتهي عقد وليد الكرتي مع ناد بيراميدز بنهاية الموسم الجاري يونيو 2025، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بداية من شهر يناير المقبل".