عاجل.. حقيقة بكاء نجم الأهلي في جنوب إفريقيا بسبب قرار كولر

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، مصير كريم الدبيس مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى حقيقة بكائه في جنوب إفريقيا.

مصير كريم الدبيس مع الأهلي وحقيقة بكائه في جنوب إفريقيا 

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن هناك أحاديث انتشرت عن اعترض كريم الدبيس على خروجه من قائمة مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى بكائه في غرفة الملابس.

txt

الأهلي يعلن فتح باب التقدم للعضويات الجديدة بالنادي

txt

الأهلي يعلن تكليف شركة الكرة بالنادي بإدارة وتسويق الحقوق التجارية لقطاع الكرة

وأضاف الغندور، أن هذه الأحاديث غير صحيحة كما أن اللاعب علم بخروجه من قائمة المباراة أثناء التواجد في فندق الإقامة ولم يغضب أو يعترض

واختتم حديثه، أن كولر رفض فكرة إعارة اللاعب في يناير أو بيعه وتمسك باللاعب رغم وصول عروض محلية وخارجية.
 

أبطال إفريقيا الأهلي الإعلامي خالد الغندور النادى الاهلى الدبيس الغندور دوري أبطال أفريقيا خالد الغندور

مواد متعلقة

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بنتايج والزناري

أول تعليق من جوميز بعد تعادل الزمالك أمام إنييمبا النيجيري في الكونفدرالية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية

عاجل.. حقيقة بكاء نجم الأهلي في جنوب إفريقيا بسبب قرار كولر

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل- روسيا.. منح الأسد وعائلته اللجوء السياسي لدواع إنسانية

خالد الغندور: شرط يعرقل تجديد عقد وليد الكرتي مع بيراميدز

عاجل.. الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي الأهلي