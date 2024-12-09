إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة بالطالبية

حوادث
بوابة الفجر

أصيب شخص، الأحد، أثر أصطدام سيارة مسرعة بشخص أثناء عبوره الطريق أعلى الطريق بمنطقة الطالبية في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة أعلى الطريق بمنطقة الطالبية في الجيزة اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في أنحراف السيارة وادى ذلك الأمر إلى أصطدام السيارة بشخص مما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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