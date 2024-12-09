عمرو أديب: السوريون المتواجدون على الأرض المصرية مش هيمشوا بكرة

توك شو
عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك حكاية متداولة، إن مسؤول إيراني زار بشار الأسد منذ عدة سنوات، وطلب منه أن يكون في سوريا معسكرات للقاعدة.

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الأحد، إلى أن الأسد سأل عن تكلفة الإقامة، وكان رد المسؤول الإيراني أنهم سيتحملون الأمر، فوافق على أن يكون في بلاده قاعدة، مضيفا ساخرا: "بعد كده عجبته القاعدة في موسكو".

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وأضاف، "الحاجات دي تودي الدول في ستين داهية"، موضحا أن الدول تعني جيش واحد شرطة واحدة وغير ذلك تكون الدولة هشة مثلما حدث في سوريا، منوها بأن الأخبار المؤكدة أن بشار الأسد في موسكو.

ولفت إلى أن المصريين يعتقدون أن السوريين المتواجدين على الأرض المصرية وعددهم 2.5 مليون سوري، سيسافرون غدا لبلادهم وهذا لن يحدث، مضيفا: "متخيل الناس هتمشي بعد قد إيه.. في ناس كتير تحب تفضل هنا".

بشار الأسد عمرو أديب فضائية ام بي سي مصر برنامج الحكاية

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