منافس الأهلي.. بوتافوجو يُتوج بالدوري البرازيلي للمرة الثالثة في تاريخه

انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين بوتافوجو وساو باولو، في إطار منافسات الدوري البرازيلي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة بوتافوجو وساوباولو في الدوري البرازيلي

وحقق بوتافوجو فوزا هاما على نظيره وساو باولو بهدفين لهدف، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري البرازيلي، في المباراة التي أقيمت على أرضية استاد نيلتون سانتوس.

افتتح بوتافوجو أولى أهداف اللقاء عن طريق جيفرسون سافارينو في الدقيقة 37، من صناعة زميله إيجور جيسوس، وعادل ويليام جوميز النتيجة لصالح ساو باولو في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وقبل نهاية اللقاء وتحديدا في الدقيقة 90+2، أحرز البديل جريجور هدف الفوز لصالح بوتافوجو.

وبتلك النتيجة، يتصدر فريق بوتافوجو ترتيب الجدول برصيد 79 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب الوصافة فريق بالميراس، ويتوج رسميًا ببطولة الدوري البرازيلي للمرة الثالثة في تاريخه.

ويواجه النادي الأهلي الفائز من مواجهة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، يوم السبت القادم، على أرضية ملعب 974، في نصف نهائي كأس انتركونتيننتال.