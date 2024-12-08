كيفية الاستعلام عن قبولك في دعم ريف عبر reef.gov.sa

شروط قبول طلب دعم ريف 2024

يعد دعم ريف هو مبادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لتقديم الدعم المالي للمزارعين السعوديين ذوي الدخل المحدود. ويمكن للمواطنين السعوديين الاستعلام عن قبولهم في الدعم عبر منصة ريف الإلكترونية باتباع بعض الخطوات البسيطة:

أولًا، قم بالدخول إلى منصة دعم ريف الإلكترونية. بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم اختر خيار “الخدمات” في الصفحة الرئيسية. اضغط على "الاستعلام عن دعم ريف". أدخل البيانات المطلوبة بشكل دقيق. اضغط على زر "الاستعلام" لمعرفة إذا تم قبولك في البرنامج.

شروط قبول طلب دعم ريف 2024

للحصول على دعم ريف، يجب أن تتوافر بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تنطبق على المستفيد. الشروط هي:

أن يكون عمر المتقدم 21 سنة أو أكثر.

أن يكون المستفيد من فئة محدودي الدخل ولا يتجاوز دخله الشهري 4000 ريال سعودي.

يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة كافية في مجال الزراعة.

يجب أن يكون لديه حساب مصرفي نشط في أحد البنوك السعودية.

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

برامج دعم التنمية الريفية عبر منصة ريف

منصة ريف تقدم عددًا من البرامج التي تهدف إلى دعم الأسر السعودية التي تمتلك خبرات زراعية. البرامج المتاحة هي:

برنامج دعم قطاع العسل.

برنامج دعم قطاع البن.

برنامج دعم قطاع الفاكهة.

برنامج دعم قطاع المحاصيل البعلية.

برنامج دعم قطاع الورد.

برنامج دعم القيمة المضافة.

تسعى المملكة من خلال دعم ريف إلى تعزيز التنمية الريفية ودعم المزارعين السعوديين، وهو جزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية. توفر منصة ريف إمكانية التقديم الإلكتروني، مما يسهل على المواطنين السعوديين التقديم لمساعدتهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال تطوير مشاريعهم الزراعية.





كيفية تقديم طلب الدعم:

يقدم المواطنون السعوديون طلباتهم للحصول على دعم ريف عبر الموقع الرسمي للمنصة الإلكترونية، ويجب عليهم تعبئة البيانات الشخصية والعلمية المتعلقة بمشاريعهم الزراعية.

يُطلب من المتقدمين تقديم معلومات دقيقة عن مشاريعهم الزراعية، مثل نوع المحصول أو المشروع، والإنتاجية، والمساحة الزراعية، والتحديات التي يواجهونها.

تطوير المشاريع الزراعية:



من خلال دعم ريف، يتم توفير استشارات فنية وتعليمية للمستفيدين حول طرق الزراعة الحديثة والأنظمة الزراعية المستدامة، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة أو الزراعة العضوية، التي تساهم في تحسين الإنتاج وتقليل التكاليف.

دعم ريف ومستقبل الزراعة في المملكة

يُتوقع أن يسهم دعم ريف بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تتضمن تنمية قطاع الزراعة وتحسين الأمن الغذائي في البلاد.