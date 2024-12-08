مشاهد متداولة لغارات إسرائيلية على منطقة المزة في دمشق

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بوابة الفجر

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد غارات إسرائيلية على منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية، بأن إسرائيل شنت غارات جوية على مجمع أمني كبير بالعاصمة السورية دمشق، إلى جانب مركز أبحاث زعم أن علماء إيرانيين طوروا فيه صواريخ.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن وكالة "رويترز"، أن مصدرين أمنيين أكدا للوكالة شن إسرائيل 3 غارات جوية على مجمع أمني كبير في منطقة كفر سوسة بالعاصمة السورية دمشق، إلى جانب مركز للأبحاث زعم في وقت سابق أن علماء إيرانيين طوروا فيه صواريخ.

ويأتي ذلك بعد دخول قوات المعارضة السورية إلى دمشق العاصمة في فجر يوم 8 ديسمبر الجاري، وانسحاب وحدات الجيش السوري من المدينة.

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