دعاء لأهل سوريا.. "اللهم اكشف عنهم الكرب وعجل لهم بالفرج"

مع تصاعد الأحداث في سوريا واستمرار الأزمات التي يعاني منها الشعب السوري، يصبح الدعاء من أصدق الوسائل للتعبير عن التضامن والدعم، وفي هذه اللحظات العصيبة، تتوجه قلوب وألسنة المسلمين بالدعاء لله تعالى، ليحفظ سوريا وأهلها، ويفرج عنهم كربهم.

صيغ دعاء لأهل سوريا

1. دعاء بالسلامة والأمان

اللهم إنا نسألك السلامة لأهل سوريا، اللهم اجعل بلادهم أمنًا وأمانًا.

اللهم بدّل خوفهم أمنًا، وارزقهم الطمأنينة والاستقرار.

2. دعاء للفرج والنصر

اللهم اكشف عنهم الكرب، وعجل لهم بالفرج يا أرحم الراحمين.

اللهم انصر المستضعفين في سوريا، واحقن دماءهم، واحفظ عليهم دينهم ودنياهم.

3. دعاء للتوحيد والقوة

اللهم ألف بين قلوب أهل سوريا، ووحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين.

يا رب، اجعل عليهم من يخافك ويقيم العدل بينهم، وأبعد عنهم كل طاغية وظالم.

4. دعاء بالحفظ والرحمة

اللهم احفظ المسلمين في سوريا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم ارحم أطفالهم ونسائهم وشيوخهم، وكن لهم عونًا ونصيرًا.

5. دعاء شامل

اللهم يا قوي يا عزيز، مدهم بمددك، وظللهم برحمتك، وارزقهم صبرًا وثباتًا.

يا الله، كن معهم في محنتهم، وأبدلهم عزة بعد ذل، وفرجًا بعد ضيق.

دعاء للنصرة والشفاء لأهل سوريا

"اللهم انصرهم على من ظلمهم، وكن لهم سندًا ومعينًا."

"اللهم اشفِ جراحهم، وأزل آلامهم، وارحم شهداءهم، وبارك في أهلهم."

أهمية الدعاء في هذه المحنة

الدعاء لأهل سوريا ليس مجرد كلمات، بل هو وسيلة لتوحيد القلوب والدعوة للسلام والعدل. كما أنَّه تعبير صادق عن التضامن بين المسلمين والعرب في مواجهة الأزمات.

نسأل الله أن يعم السلام سوريا وكل بلاد المسلمين، وأن يفرج كربهم عاجلًا غير آجل.