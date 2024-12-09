خلافات أسرية.. التحقيق مع المتهمة بقتل زوجها ضربًا بعكاز في أوسيم

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع سيدة قتلت زوجها ضربا بالعكاز في أوسيم شمال محافظة الجيزة.

خلافات أسرية

وكشفت التحقيقات، أن خلافات أسرية وراء ارتكاب السيدة جريمتها، حيث تعدت عليه بعكاز ضربا حتي الموت في مشاجرة نشبت بينهما.

سيدة تقتل زوجها

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل عامل داخل مسكنه في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات ومناظرة الجثة، تبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء على رأسه، وأن زوجته وراء ارتكاب الجريمة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة لخلافات أسرية بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق

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