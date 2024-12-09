عاجل - "دموع الفرح وأغاني الأمل".. فنانو سوريا يحتفلون بحرية الوطن بعد سنوات من الألم

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلات واسعة من قبل الفنانين السوريين، الذين عبّروا عن مشاعرهم المختلطة بين الفرح والأمل والترقب، عقب إعلان فصائل المعارضة المسلحة سيطرتها على العاصمة دمشق ومغادرة الرئيس بشار الأسد إلى وجهة غير معروفة. جاءت تعليقات الفنانين لتؤكد تطلعهم إلى مرحلة جديدة لسوريا، عنوانها الحرية وإعادة البناء.

أصالة: "سوريا الحلوة صارت حرّة"

شاركت الفنانة أصالة نصري، المعروفة بمواقفها السياسية الصريحة، مجموعة من التغريدات المؤثرة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا). وكتبت: "سوريا الحلوة صارت حرّه ورح تتعمّر ورح تحلى وترجع أحلى بإيدين طيبة مابتفكر بالانتقام وبتشوف بكرة الأحلى".

وأضافت في تغريدة أخرى: "كلنا إيد بإيد نزين بالحب، بالتعايش، بالتسامح، سوريا الكبرى، سوريا الطيبة، سوريا الحلوة".

سامي المصري: "أخيرا حقدر أشوفك يا أمي"

بدموع الفرح، ظهر الفنان سامي المصري في مقطع فيديو مؤثر قال فيه: "استنيني يا أمي، أخيرا حقدر أشوفك يا أمي بعد 14 سنة".

وتابع بغصة مشبوبة بالأمل: "مبروك عاشت ايديكم يا أبطال، مبروك أهل سوريا، مبروك لكل شاب اتغرب، ولكل طفل وبنت من سوريا اتغربت، ولكل الشهداء الذين ضحوا بدمهم الطاهر من أجل سوريا لتعيش هذه اللحظة. جايك يا أمي".

يارا صبري: "خلص الأبد"

الفنانة يارا صبري، التي اشتهرت بمواقفها المعارضة للنظام، علقت على الأحداث بالقول: "خلص الأبد، مبارك لنا جميعا، وسوريا العظيمة ليست حكرا على شخص ولا أحد، سوريا لكل السوريين".

أيمن زيدان: "وداعا ثقافة الخوف"

في تعليق فلسفي عاطفي، كتب الفنان أيمن زيدان عبر "فيسبوك": "أقولها بالفم الملآن كم كنت واهما… ربما كنا أسرى لثقافة الخوف.. أو ربما خشينا من التغيير لأننا كنا نتصور أن ذلك سيقود إلى الدم والفوضى".

وأضاف: "لكن ها نحن ندخل مرحلة جديدة برجال أدهشنا نبلهم في نشر ثقافة التسامح والرغبة في إعادة لحمة الشعب السوري… شكرا لأنني أحس أنني شيعت خوفي وأوهامي… بشجاعة أعتذر مما كنت أراه وأفكر فيه".

أمل عرفة: "الصباح من دمشق غير"

عبرت الفنانة أمل عرفة عن فرحتها بالقول: "الصباح من دمشق بهذا التاريخ غير… له مذاق ما عرفناه منذ عمري!! مبروك سوريا الجديدة".