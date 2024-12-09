صابر عيد: سنلبي كافة مطالب شوقي غريب.. وأحمد عيد هو من تقدم بالاستقالة
كشف صابر عيد المتحدث الرسمي لنادي غزل المحلة، موعد المؤتمر الصحفي لتقديم شوقي غريب مدربًا للفريق.
وقال صابر عيد في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "أحمد عيد عبد الملك تقدم بالاستقالة ولم نقرر إقالته من تدريب الفريق".
وأضاف: "شوقي غريب من أبناء ونجوم غزل المحلة، غدا المؤتمر الصحفي لتقديم الكابتن شوقي والإعلان عن تفاصيل الجهاز التعاون ومدة العقد مع المحلة".
واختتم حديثه قائلًا: "إدارة غزل المحلة ستلبي كافة مطالب شوقي غريب بشأن التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة"