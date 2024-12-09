عاجل - بعد سقوط نظام بشار الأسد.. مصير العملة السورية وصورة الرئيس على الليرة (القصة الكاملة)

سوريا تقلب الصفحة.. سقوط بشار الأسد يُسقط صورته من العملة ويُعيد رسم هوية الليرة في عهد جديد

دخلت هيئة تحرير الشام العاصمة دمشق، في صباح يوم الأحد، 8 ديسمبر 2024، بعد معارك حاسمة، مما أنهى أكثر من عقدين من حكم بشار الأسد، الذي تولى السلطة في عام 2000 بعد وفاة والده حافظ الأسد، ومع سقوط نظام بشار الأسد، أثيرت تساؤلات حول رمزية وجود صورة بشار الأسد على العملة السورية ومصيرها في ظل التحولات الجديدة.

بشار الأسد.. 24 عامًا من الحكم

وبعد وفاة حافظ الأسد عام 2000، ورث بشار الحكم في ظل تعديل دستوري سريع مكّنه من تولي المنصب رغم صغر سنه. خلال السنوات الأولى، بدا أن بشار يميل إلى الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح، لكنه سرعان ما كرّس سياسات القمع والاستبداد، واندلعت الثورة السورية في عام 2011، لتحول حكم الأسد إلى مواجهة دموية مع معارضيه، استمرت 13 عامًا وشهدت دمارًا واسعًا للبلاد، أدى إلى سقوط دمشق أخيرًا في يد المعارضة المسلحة.

الليرة السورية

العملة السورية وصورة الأسد الأب

ولطالما كانت صور حافظ الأسد وبشار الأسد رمزًا للنظام السوري، وظهرت على العملات الورقية والمعدنية منذ توليهما السلطة. لكن في عام 2015، أثار طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الألف ليرة الجدل بعد إزالة صورة حافظ الأسد واستبدالها بمشهد تاريخي لمدرج بصرى الشام، وهذا القرار الذي تم بالتزامن مع تصاعد الضغوط على النظام داخليًا وخارجيًا، أثار استياء الموالين للنظام، الذين اعتبروه خيانة لتراث "القائد الخالد"، ورُبطت إزالة الصورة بتوجيه مباشر من بشار الأسد نفسه.

هل ستتغير صورة بشار الأسد الآن؟

ومع سقوط نظام الأسد، من المتوقع أن تتغير العملة السورية لتكون أكثر حيادية وتعكس مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، ولكن عملية تغيير التصميم ليست مجرد إجراء فني، بل هي قرار سياسي يعكس رمزية التحولات الحاصلة.

العملة كرمز للسلطة: وجود صورة الأسد على العملة لطالما كان دلالة على هيمنة النظام. إزالة هذه الصورة تعني انقطاع الصلة بالنظام السابق.

المعارضة وقراراتها: من المتوقع أن تقوم قوى المعارضة بإزالة صور بشار الأسد عن جميع الفئات النقدية، بما في ذلك الأوراق والقطع المعدنية.

إعادة صياغة الهوية الوطنية: قد تسعى القوى الحاكمة الجديدة إلى وضع رموز وطنية تمثل جميع السوريين، مثل معالم تاريخية أو شخصيات وطنية جامعة.

تاريخ العملة السورية وصورها

في عهد حافظ الأسد

ظهرت صورة حافظ الأسد لأول مرة على الأوراق النقدية من فئة 1000 ليرة في الثمانينيات. أصبحت صورته رمزًا للسلطة، تعززت من خلال سياسات التأليه التي مارستها وسائل الإعلام الرسمية.

الليرة السورية في عهد حافظ الأسد حتى 2015

في عهد بشار الأسد

وخلال حكم بشار الأسد، استمرت صور والده بالظهور على العملة، بينما ظهرت صورته الشخصية على بعض الفئات، أبرزها فئة 2000 ليرة التي تم إصدارها في عام 2017.

الجدل حول الإزالة

وفي 2015، عندما أُزيلت صورة حافظ الأسد من فئة الألف ليرة، انقسم السوريون بين مؤيد للتغيير ورافض له، حيث رأى البعض أن ذلك تراجع عن تقديس "رموز الوطن"، بينما رآه آخرون بدايةً للتخلي عن الهيمنة الأسدية على الرموز الوطنية.

الاقتصاد السوري تحت الضغط

ومع انهيار النظام السوري، يتوقع الخبراء أن تواجه البلاد تحديات اقتصادية هائلة:

العملة المهترئة: العملة السورية تعاني بالفعل من اهتراء مادي ورمزي، حيث فقدت قيمتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

الليرة في الحضيض: سعر صرف الدولار قفز إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ 22 ألف ليرة في دمشق و36 ألف ليرة في حلب يوم 8 ديسمبر 2024.

إعادة الإصدار: قد تضطر السلطات الجديدة إلى إصدار عملة جديدة كليًا لاستعادة الثقة بالنظام المالي.

الرمزية السياسية لإزالة صورة الأسد

إزالة صورة الأسد من العملة السورية ستكون خطوة رمزية لإزالة إرث النظام السابق:

مرحلة جديدة: العملة الجديدة قد تحمل رموزًا وطنية جامعة مثل معالم تاريخية أو شخصيات وطنية تعبر عن وحدة الشعب.

الهوية الوطنية: هذه الخطوة تعزز توجهات الحكومة الجديدة نحو بناء دولة تعتمد على الشراكة والتعددية.

الليرة كمرآة للتغيير

وبينما تتطلع سوريا إلى مرحلة ما بعد الأسد، ستكون العملة السورية شاهدة على التحولات الجذرية في البلاد. إزالة صورة بشار الأسد، كما حدث مع والده من قبل، ستكون إحدى الخطوات البارزة لتأكيد القطيعة مع الحقبة الماضية، وستكشف الأيام المقبلة كيف ستعيد سوريا صياغة رموزها الوطنية وهويتها الاقتصادية في ظل التحديات التي تواجهها.