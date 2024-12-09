سطو مسلح.. مقتل حارس عقار فيلا وسرقة مشغولات ذهبية بمركز جهينه بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالقبض على سطو مسلح على فيلا المدعوه "حنان"، بعد قيامهم بمقتل الحارس، وسرقه مشغولات ذهبيه وأموال بالخزينة،وفرو هاربين، وتبين أنهم مسجلين ومطلوبين فى احكام قضائية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جهينة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سرقة، قيام مجهولين بالدلوف لمنزل بمركز جهينة ملك المدعوة "حنان. ب.ا "55 سنة أرمله المرحوم "كمال.م.ا" -ومقيمه بذات الناحية تقيم بشقة بالطابق الثالث وتكبيل المدعو "خليفه.ع. س" 65 سنه خفير الخاص بالمنزل ومقيم بذات الناحية والتعدي عليه بالضرب بالرأس، مما أدي لوفاته وقيامهم بالتعدي علي مالكة المنزل وسرقة محتويات خزينتها مبلغ مالي مشغولات ذهبية ولاذوا بالفرار، حيث تم تشكيل فريق بحث وتم وضع خطة.

حيث توصلت جهود البحث إلي أن وراء إرتكاب الواقعة كل من: المدعو "كمال. ع. م" 46 سنه دون عمل، نجليه المدعو "محمد" 24 سنه عامل، المدعو "أشرف" 26 سنه عامل، "عبد العزيز. ط." 29 سنه عامل، المدعو " السيد. ع.ا" 20 سنه سائق تروسيكل ومقيمين دائرة المركز وجميعهم مطلوبين في أحكام قضائية عقب استصدار اذن النيابة العامة.

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط المتهمين في واقعة السطو المسلح، تم ضبط الثالث والرابع والخامس بمكان هروبهم وبإستهداف الأول والثاني بمكان إختبائهم بالزراعات المتاخمه لقريتهم وما أن إستشعرا بوجود القوات حتي قاما بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبها فقامت القوات بإطلاق الأعيرة النارية التحذيرية صوبهما إلا أنهما إستمرا في إطلاق النيران فبادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية حتي إسكات مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرعيهما وعثر بمكان الإستهداف علي السلاح المستخدم كمية من مادة الحشيش المخدر كمية من مادة الشابو المخدر كمية من المشغولات الذهبية المبلغ بسرقتها مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اقرو بإرتكابهم الواقعة بقصد السرقة وبإرشادهم تم ضبط العتلة الحديدية التي تم التعدي بها علي المجني عليه حارس المنزل سالف البيان، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.