خالد الغندور: كولر يصمم على رحيل رباعي الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن رغبة رحيل رباعي النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن كولر يريد رحيل كل من يوسف أيمن، كريم نيدفيد، بيرسي تاو بالإضافة إلى اللاعب المغربي رضا سليم.

وأضاف الغندور، أن اللاعب الوحيد الذي من الممكن خروجه على سبيل الإعارة هو رضا سليم، وسوف يتم حسم مصيره حسب العروض التي ستصل له خلال الأيام المقبلة

واختتم حديثه، أن المدير الفني السويسري قرر عدم تفعيل شراء المدافع يوسف أيمن كما أن هناك إمكانية لقطع إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.