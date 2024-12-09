القبض على السائق والبحث عن 5 مفقودين فى حادث انقلاب ميكروباص بترعة بأسيوط

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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط القبض على سائق سيارة الميكروباص التى سقطت فى  ترعه بجوار موقف سيارات مركز ديروط بمحافظة أسيوط وجارى البحث عن 5 مفقودين.

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة بجوار موقف مركز ديروط.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة ديروط وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى واسفر الحادث حتى الان عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين وجارى البحث عن 5 مفقودين.

وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى ديروط المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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