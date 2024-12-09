محافظ أسيوط: انتشال جثة وإنقاذ 4 ركاب والبحث عن 5 آخرين فى حادث الميكروباص

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة بجوار موقف مركز ديروط أسفر حتى الان عن انتشال جثة وانقاذ أربعة وجارى البحث عن 5 مفقودين.

وأضاف محافظ أسيوط أن سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائق وصرف التعويضات اللازمة للمصابين والمتوفيين مشيرا أن كلف الجهات الأمنية بالتحرى حول الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مقدما خالص التعازى لأسر المتوفين والمصابين.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط القبض على سائق سيارة الميكروباص التى سقطت فى ترعه بجوار موقف سيارات مركز ديروط بمحافظة أسيوط وجارى البحث عن 5 مفقودين.

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة بجوار موقف مركز ديروط.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة ديروط وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى واسفر الحادث حتى الان عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين وجارى البحث عن 5 مفقودين.

وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى ديروط المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.