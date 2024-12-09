سعد شلبي: الأهلي يدفع 2 مليون دولار رواتب شهرية للأجانب



أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن هناك اقبال من الجالية المصرية في قطر، على الانضمام للعضويات الجديدة.



وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” وفد الأهلي في قطر، حقق نجاحات وهناك اقبال على الاشتراك، في النادي، والاشتراك بنفس السعر في مصر، وتم هناك فرصة 6 شهور أمام الجماهير للانضمام لعضوية النادي قبل زيادتها في يوليو القدم، والمجلس وافق على تأجيل زيادة العضوية في فرع الجزيرة، وسيتم الاشتراك حاليًا مقابل 750 ألف جنيه، قبل زيادتها مليون في شهر يوليو القادم".



وتابع شلبي:" الأهلي ملتزم شهريَا بدفع 2 مليون دولار رواتب ومكافآت للأجانب والإجزة الفنية في جميع الألعاب".



وأردف:" الخطيب سيكون رئيس بعثة الأهلي في قطر، وسيسافر معه خالد مرتجي، والبعثة تطير يوم الثلاثاء القادم، وسمير عدلي سيطير غدًا لترتيبات استقبال البعثة".



وشدد:" نرتب مع فيفا من أجل التنسيق في حجز التذاكر للجماهير، قبل السفر إلى أمريكا، حتى لا يحصل المشجع على التأيشرة ويسافر ولا يجد تذاكر".