خاص لـ "الفجر الفني"أمنيات النجوم لعام 2025: حسان العربي يدعو للحب والصحة والفن الراقي"

كشف الفنان حسان العربي في لقاء خاص مع موقع الفجر الفني عن أمنياته للعام الجديد 2025، متحدثًا بتفاصيل ملهمة عن رؤيته للمستقبل على الصعيد الشخصي والفني.

الأمنيات الشخصية: حب وصحة وسلام

عبر الفنان عن أمانيه العائلية والصحية، قائلاً: "أتمنى أن يحفظ الله أسرتي وأصدقائي وكل من أحب. وأتمنى أن يعم الحب والسلام بين الناس، وأن يزيل الله الحقد والغل من القلوب. أما على المستوى الصحي، فأمنيتي الكبرى أن يشفي الله كل مريض، لأن الصحة هي أساس كل شيء في الحياة."

تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية

حول خططه للعام الجديد، قال حسان العربي: "أطمح إلى خلق توازن بين حياتي الشخصية والمهنية. لكل جانب حقه: العمل، العائلة، والأصدقاء. هذا التنسيق ضروري، لأن الحياة بدون انسجام تفقد معناها."

الفن العربي بين الماضي والمستقبل

وعن رؤيته لمستقبل الفن العربي، أشار الفنان إلى أهمية تطوير الصناعة بقوله: "الفن يحتاج إلى ثورة فكرية تركز على الجودة والرسائل الهادفة. علينا أن نتعلم من أخطائنا، وأن نستفيد من الإرث الفني القديم الذي تميز بالمعنى والقيمة. المؤلفون والمخرجون بحاجة للنظر بعمق إلى ما يفيد المجتمع، وليس ما يضره."

رسالة للإعلاميين والجمهور

واختتم العربي حديثه برسالة محبة للإعلاميين، قائلاً: "أتمنى للإعلاميين أن يركزوا على الحقيقة بدلاً من التريند، لأن الحقيقة أعمق وأجمل. وأتمنى أن يكون العام الجديد مليئًا بالمحبة بين زملاء المهنة، فالتعاون والمودة هما أساس النجاح."

في النهاية، وجه الفنان دعوة خاصة للناس جميعًا: "لنحب بعضنا أكثر، ولنبدأ عامًا جديدًا بالخير والصحة والسعادة. وأخيرًا، أقولها بصدق: بحبك يا مصر، وكل يوم بحبك أكتر."