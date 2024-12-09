سعد شلبي يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي في قطر



أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن هناك تذاكر سيتم توزيعها على جماهير النادي في قطر، خلال الأيام القادم قبل مباراة الإنتركونتيننتال.



وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” حصلنا على 2500 ألف تذكرة سيتم توزيعها على رابطة مشجعى الأهلي في قطر، في مباراة إنتركونتيننتال، ونتمنى أن يكون التوفيق حالفنا في المباراة ونتأهل للنهائي".



وتابع:" رابطة الأهلي في قطر، شئ جميل ومنظمين وهناك تعاون وتنسيق معهم وسيتم توزيع التذاكر من خلالهم".