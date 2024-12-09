خاص "لموقع الفجر الفني "لبنى عبد العزيز: أتمنى عاماً2025  أفضل للجميع ومستقبلاً مشرقاً للفن العربي

لبنى عبد العزيز: "إذا تحسّن الاقتصاد.. الفنون ستزدهر"!





صرّحت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز لموقع الفجر الفني عن أمنياتها لعام 2025 قائلة: "أمل أن يكون العام الجديد أفضل من العام التراجيدي الذي عشناه على جميع الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالحروب والاقتصاد. إذا تحسّن الاقتصاد، سيجد الناس راحة نفسية واستقراراً ينعكسان على جميع مجالات الحياة، ومنها الفن. من الصعب أن يُبدع الإنسان أو يمارس فنه إذا كان يعاني من الجوع أو القلق".

كما أضافت: "الفن العربي يحتاج إلى بيئة داعمة ومجتمع يشعر بالأمان ليزدهر ويواصل تطوره في العام الجديد".



