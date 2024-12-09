خاص... هيثم نبيل يكشف لـ "الفجر الفني" أمنيات 2025 بين الصحة والتوازن ومُستقبل الفن العربي





كشف الفنان هيثم نبيل خلال لقائه بموقع الفجر الفني عن أمنيته الرئيسية للعام 2025، مشيرًا إلى أن أولويته تتمثل في أن تكون سنة يملؤها الخير والصحة. وأوضح قائلاً: "أتمنى أنها تبقى سنة ربنا يمن علينا فيها بالصحة."

وعن خططه للتوفيق بين حياته الشخصية ومسيرته الفنية، أكد هيثم أنه يحرص دائمًا على تحقيق التوازن بين العمل والعائلة، مضيفًا: "بحاول دايمًا أوازن بين الشغل والعائلة."

أما فيما يخص رؤيته لمستقبل الفن العربي في العام الجديد، عبّر الفنان عن تفاؤله قائلاً: "لأعلى إن شاء الله"، معبّرًا عن أمله في أن يشهد الفن العربي تطورًا وازدهارًا على كافة المستويات.

تُظهر تصريحات هيثم نبيل اهتمامه بمسؤولياته الشخصية والمهنية على حد سواء، إلى جانب تفاؤله بمستقبل الفن في المنطقة.



آخر أعمال هيثم نبيل

والجدير بالذكر أن اخر أعمال هيثم نبيل تعاونه مع الفنان حميد الشاعري بأغنية جوانا حنين، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

