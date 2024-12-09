مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بمركز العسيرات بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على نشوب مشاجرة بمركز العسيرات، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، والطرفان أبناء عمومه، تبادلو الأعيرة النارية دون وجود إصابات.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العسيرات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بدائره المركز، سبب خلافات على الجيرة ولهو الأطفال.

طرفيها كل من: "طرف أول كل من المدعو" أحمد.ب.ع" 45 سنن عامل، نجل عمومته المدعو "خيري. خ.م" 18 سنه عامل"، وطرف ثان كل من: المدعو محمود. ص.س 32 سنه عامل، نجل عمومته المدعو، ومحمود. ا.خ 28 سنه عامل، الطرفان أبناء عمومه ومقيمان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجره وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والشتم وقيام الأول من الطرفان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما دون حدوث إصابات، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.