شاب يتخلص من حياته شنقا داخل غرفته لسوء حالته النفسية بمركز طما بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقى عامل مصرعه فى العقد الثانى من العمر يبلغ 19 عامًا، مسجاه على ظهره داخل بغرفة نوم  بشقته بالطابق الثاني بالمنزل، إدعاء انتحارة شنقًا داخل غرفته لسوء حالته النفسية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوجود جثة المدعو "زياد.م.ا" سن 19 طالب ومقيم بذات الناحية مسجاه علي ظهره بغرفة نوم بشقته بالطابق الثاني بالمنزل يرتدي كامل ملابسه وتلاحظ وجود حبل تتدلي من جنش حديدي بسقف الغرفه وبمناظرته تبين وجود  سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بـه ثمة إصابات ظاهرية أخري وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طما المركزي.

افادته والدته المدعوة "أمال.ع.ا" 55 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية بمضمون ما سبق وأضافت بأن المذكور أقدم علي الإنتحار لسوء حالته النفسية ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفت الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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