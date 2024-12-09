مكنش مناسب اغني وانا متزوجة والعائلة أولًا..أبرز تصريحات بسمة بوسيل



كشفت بسمة بوسيل موقفها من الغناء قديما وحاليًا، كما تطرقت للحديث عن حياتها الشخصية وطلاقها من تامر حسني مؤكدة استمرار العلاقة الطيبة بينهم حتى الآن.



وقالت في تصريحات تلفزيونية:"لم يكن من المناسب أن أغني وأنا متزوجة، لكنني عدت للغناء بعد الطلاق. عائلتي وأطفالي هم أهم شيء في حياتي، وكل ما مضى كان يستحق التضحيات التي قدمتها. فكرة (استراحة المحارب) غير دقيقة؛ فأنا عدت للفن من منطلق حبي الحقيقي للغناء".



واستكملت:"منذ صغري كنت أعلم أن العائلة تأتي أولًا، وعندما كبرت قدمت كل ما بوسعي للحفاظ على العلاقة، ولكن عندما لم تنجح، مضيت قدمًا مع الحياة. لم أستسلم للحزن، بل بحثت عما أريده وقررت العودة للغناء. قدمت الكثير من التضحيات لعائلتي، ولكن الزواج والطلاق كلاهما مكتوبان، وكل شيء يحدث بمشيئة الله".



دعم تامر حسني لـ بسمة بوسيل بعد الطلاق



واضافت:"تامر دائمًا داعم لي، ولو أعجبتني أغنية واشتريتها، أتواصل معه لمشاركتي رأيه. كما أن مهندسي الصوت الذين أتعامل معهم هم نفسهم الذين يتعامل معهم. أنا الآن أركز بشكل كبير على الغناء، وأرغب في تقديم فن يلامس الناس ويعبر عما أريد قوله".

أحدث أعمال بسمة بوسيل

وأثارت أغنية قادرين يا حب التى كتبت كلماتها سارة سعيد، ولحنها عمر صفا، اعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت آراء إيجابية من الجمهور الذي أشاد بصوتها المميز وأداءها الرائع.





كلمات أغنية قادرين يا حب



قادرين يا حب نعدي بيك مسافات مانتفرقش

على كل حال صدق اللي قال إيد واحدة ماتسقفش



والحب يزرع ورد لو في في سككنا شوك مفروش

والعزوة حضن يضمنا بنستقوى بيه مانخافش

يوم بعد يوم....

نلقى الحياة بتضحك بأحلى سنين

جاية الفرص.....

والفرح هيخبط تشوفه العين

أيامنا تحلى تروق قوام مهما تعاندنا ظروف

هنغني للنور والونس ومفيش مكان للخوف