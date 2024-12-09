هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس بداية من اليوم الاثنين الموافق التاسع من شهر ديسمبر الجاري وحتى يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر 2024.

إليك أحوال الطقس اليوم الاثنين

حيث أوضحت الهيئة العامة للارصاد الجوية أن البلاد ستشهد طقسًا باردًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر على معظم المناطق كما سوف يصل الطقس إلى ذروته ويكون شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء أما في الصباح فمن المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يميل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس

تحذير من الشبورة

كما أشارت الهيئة العامة للارصاد الجوية إلى احتمالية وجود شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية وأفادت بتوقع وجود نشاط للرياح على مناطق محددة من أقصى الغرب وجنوب سيناء بشكل متقطع.

حالة الطقس

هذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين

كما تأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

• حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 درجة حرارة عظمى.

• وتسجل السواحل الشمالية نحو 22 درجة مئوية.

• بينما يسجل شمال الصعيد 23 درجة حرارة عظمى.

• وتكون العظمى في جنوب الصعيد تساوي 28 درجة مئوية.

تعرف على أحوال الطقس حتى السبت المقبل

كما تكون حالة الطقس حتى السبت المقبل كما ذكرت الهيئة العامة للارصاد الجوية أن الطقس سيستمر باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائلة للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الأرصاد الجوية تحذر من القيادة في ذلك التوقيت

و أشارت إلى أن الشبورة المائية ستظهر بشكل كثيف خلال ساعات الصباح بدءًا من الثلاثاء وحتى الخميس، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية بالإضافة إلى دعوة الهيئة العامة للارصاد الجوية المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة ومتابعة تحديثات الطقس اليومية لتجنب أي تأثيرات محتملة على الأنشطة اليومية.