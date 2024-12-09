قبل عرضه..تعرف على سبب لجوء هنا الزاهد لـ الطب النفسي بـ إقامة جبرية

الفجر الفني
إقامة جبرية
إقامة جبرية

 

 


تنتظر هنا الزاهد عرض مسلسل "إقامة جبرية" على منصة watch it الرقمية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء التصوير ومن المتوقع أن يتم عرضه 8 يناير.

 


تفاصيل شخصية هنا الزاهد بـ إقامة جبرية

 

وتجسد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية صيدلانية تلجأ إلى الطب النفسي بعد وفاة زوجها وتذهب إلى الدكتورة النفسية "صابرين" وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث المشوقة.

 

تفاصيل إقامة جبرية
 


يتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه آخر العام الحالي عبر منصة watch it  ، وتتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة، وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره.


أبطال المسلسل

والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”
 

وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية أحداث مسلسل إقامة جبرية إقامة جبرية استعدادات هنا الزاهد لمسلسل إقامة جبرية

مواد متعلقة

تعرف على موعد عرض مسلسل "إقامة جبرية" على منصة watch it

في هذا الموعد.. عرض مسلسل إقامة جبرية لـ هنا الزاهد وشرنوبي

بسبب إقامة جبرية.. هنا الزاهد تتصدر التريند

Elfagr.org

الأكثر قراءة

أحمد جمال سعيد يدعم كزبرة: عندك حق انجح وكسر الدنيا

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

قبل عرضه..تعرف على سبب لجوء هنا الزاهد لـ الطب النفسي بـ إقامة جبرية

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشأن موقف كولر من تواجد مدير كرة بالأهلي

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب يمثل نصف قوة الفريق

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية

خبيرة طاقة: "بلاش نقول لمحمد يا حمادة.. قولوله يا مو"