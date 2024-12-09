أحمد جمال سعيد يدعم كزبرة: عندك حق انجح وكسر الدنيا

حرص الفنان أحمد جمال سعيد على دعم كزبرة بعد خلافاته المؤخرة، ونشر أحمد جمال سعيد من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري كلام كزبرة الأخير معلقًا:" عندك حق طبعًا، انجح وكسر الدنيا زي ما انت ومبروك كل حاجة حلوة بتعملها ".



تعليق كزبرة الأخير



ونشر كزبرة من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري قائل: "والله يا جماعة الكلام دا نفسي اقوله من بدري، بس حاسس إن دا وقته، أنا مش عارف ليه، كل لما أنجح في ناس بتحاول تطلع صورتي وحشة".

واستكمل:" أنا بجد نفسيا مابقتش قادر، وبقالي فترة كبيرة كل لما أعمل حاجة حلوة مبقتش عارف اتبسط بيها، ونفسيا مش أحسن حاجة، وربنا اللي عالم الواحد كل اللي يهمه إنه يقدم حاجة تعجبكم وتسعدكم، بس في ناس بتتعامل مع اللي بيقدم حاجة كوميدية على أساس إنه شخص تافه مش موهوب والواحد بيتعامل بطبيعته ومش بيتصنع، بتحاولوا تشوفوا ازاي تطلعوا في عيب قدام جمهوره وأخواته اللي بيحبوه، زي ان يتنسب لي كلام ماقولتهوش، أو يتقلل مني بحاجات قديمة عملتها، وأحيانا بتوصل للتريقة على اسمي، بمجرد ما يعمل حاجة حلوة وتعجبهم".



وأضاف:"أنا مش عارف ليه ودا السبب اللي بيخلي إنسان طيب أول ماينجح يتحول لإنسان عنده نقص وعنده حرب مع كل اللي حواليه، زي ناس كتير نجحت وبقوا بيتعاملوا بنرجسية عشان يعرفوا يتعاملوا مع الواقع، فأنا يا جماعة مش عايز أوصل للمرحلة دي، أنا عايز ابقى إنسان طيب وفي حالي واشتغل على نفسي واقدم لكم فن يعجبكم ويبسطكم، هو دا هدفي، فبلاش تتعاملوا مع الواحد بأسلوب هو مش حبه".

واشار كزبرة: "شكرا لكل وحد بيدعمني من قلبه، وأي حد بيحب اللي بقدمه، أو حتى بينتقد بس بأسلوب كويس أنتم اللي تهموني".



واختتم:"في الآخر في قصص نجاح ملهمة كتير تستاهل الناس تتكلم عنها، ممكن تفيد، يمكن أكتر من قصة أحمد بحر كزبرة وأزاي وصل هنا، هكون أسعد كتير لو كان التركيز على شغلي مش على شخصي سواء بالإيجاب أو بالسلب، عشان اتعلم وأطور من نفسي في اللي جاي".