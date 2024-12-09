التعادل عنوان مشاركات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت أحداث الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي والتي شهدت مشاركة الأهلي وببراميدز في دوري الأبطال، والزمالك، المصري في الكونفدرالية.

وعلى عكس الجولة الماضية والتي أنهتها الأندية المصرية بنجاح، كانت هذه الجولة بعنوان التعادل خارج الديار.

الأهلي أمام أورلاندو بايرتس

خطف الأهلي نقطة التعادل السلبي أمام أورلاندو بايرتس في مباراة أقيمت في معقل القراصنة ليحقق 4 نقاط  في دور المجموعات.

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بيراميدز أمام دجوليبا

وعاد الفريق السماوي من مالي بنقطة ثمينة بتعادل سلبي ليقدم نتائج مميزة حتى الان في دور المجموعات.

الزمالك أمام إنيمبا

الإثارة كانت حاضرة في مباراة الزمالك والذي تعادل أمام إنيمبا بهدفين لمثلهم في مباراة شهدت تراجع الزمالك في الشوط الثاني وسلسة من الأخطاء الدفاعية.

المصري أمام بلاك بولز

واختتم المصري مشاركات الأندية المصرية بتعادل إيجابي أمام بلاك بولز ليكون اللقاء في الجولة الثالثة على صفيح ساخن أمام الزمالك.

مواعيد مباريات الأندية في البطولة القارية

الأهلي أمام شباب بلوزداد: 22 ديسمبر 
الزمالك أمام المصري: 15 ديسمبر 
بيراميدز أمام الترجي: 14 ديسمبر

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